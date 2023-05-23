خلافات عمران خان والجيش تهدد بحالة شلل في باكستان

أكدت تقارير الصحف العالمية، أن الخلاف بين رئيس الوزراء السابق عمران خان وجنرالات الجيش الباكستاني دليل آخر على أن النظام السياسي الذي وضعه الجيش لا يتمتع بالاستقرار، كما أن دور الجيش في إدارة شؤون البلاد يتزايد أكثر فأكثر ويزداد معه اعتماد المدنيين على دعم الجيش للوصول إلى الحكم والبقاء فيه.

عدم وجود استقرار سياسي

ونشرت صحيفة الجارديان مقالًا افتتاحيًّا تتحدث فيه عن الخلاف بين رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقادة الجيش في بلاده، معتبرة أن المواجهة بين أشهر السياسيين في باكستان، عمران خان، والجنرالات تهدد بشل البلاد.

وشهدت باكستان 31 رئيس وزراء منذ الاستقلال، ولا أحد منهم أكمل فترته في الحكم. فالسياسيون لا يبقون في السلطة إلا إذا أطاعوا الأوامر، بحسب الجارديان.