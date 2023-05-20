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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

خلاف في الريال مع بديل كريم بنزيما

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
خلاف في الريال مع بديل كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة هجومية مميزة في الصيف، لتعويض الفرنسي كريم بنزيما.

بديل كريم بنزيما

ويُعاني كريم بنزيما من تراجع المستوى في الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، فيما أحرز 44 هدفًا وصنع 15 آخرين في الموسم الرياضي الماضي.

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وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” اليوم السبت: “ريال مدريد، مهتم كثيرًا بالحصول على خدمات روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، كصفقة مجانية، لتعويض كريم بنزيما الذي يُعاني من تراجع في مستواه”.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وأضافت: “إدارة ريال مدريد تؤمن كثيرًا بقدرات فيرمينو، وأن اللاعب البرازيلي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة لهجوم المرينغي خلفًا لكريم بنزيما، ولكن هناك نقطة خلاف على طاولة المفاوضات”.

وتابعت: “ممثلو فيرمينو يطالبون بعقد لمدة عامين أو 3 أعوام، بينما يرفض ريال مدريد هذا الأمر، فيما يُفضل المرينغي منح أي لاعب عمره يتخطى 30 عامًا، عقدًا لمدة موسم واحد فقط، علمًا أن اللاعب البرازيلي يبلغ من العمر 31 عامًا”.

وكان نادي ليفربول، قد أعلن في بيان رسمي رحيل روبرتو فيرمينو عن الفريق الأول لكرة القدم عقب انتهاء عقده في يونيو المقبل، ما يسهل التفاوض معه.

ليفربول ضد جلاسكو رينجرز
فيرمينيو

ريال مدريد يستعد لفالنسيا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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