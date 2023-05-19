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تناقش عودة سوريا والعلاقات العربية مع دول الجوار

خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق خلال ساعات في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتوتر في السودان والقضية الفلسطينية.

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القمة العربية الـ 32

تأتي استضافة السعودية للقمة العربية في دورتها الـ32 امتدادًا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتحمل قمة جدة في طياتها العديد من الرسائل الرامية لجهود المملكة ودورها المحوري في توحيد الصف العربي ولم شمل العرب، وإنهاء صراعات وأزمات المنطقة.

ظروف استثنائية

وتعقد هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

 

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