خلط العسل مع المكونات والمكسرات خطر وينتج سمومًا وفطريات

كشف اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي أن خلط العسل مع مكونات ومكسرات وبذور أعشاب، وتركها لفترة وبيعها في الأسواق، قد يحدث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.

سموم وفطريات

وأضاف الدكتور إبراهيم العريفي، في تصريحات لبرنامج الراصد المذاع على الإخبارية، اليوم الخميس، أن هذه المكونات والأعشاب ملوثة بالفطريات التي تنمو على العسل ويمثل لها غذاء، وبالتالي ينتج بعض السموم.

وقال اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي: لا يخلط مع العسل إلا غذاء ملكات النحل فقط.