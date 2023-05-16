خلل طلبات الصداقة على فيسبوك اخترق الخصوصية

تصدر العطل الجديد الذي أصاب فيسبوك عقب إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي، منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق رواد فيسبوك اسم التحديث الجديد على هذا العطل.

اختراق الخصوصية

وبمجرد دخولِ الشخص لملف مُستخدِم آخر يتم إرسالُ طلب صداقة تلقائي، دون إذن المستخدِم الثاني، وقد تسبب العطل التقني الذي أصاب الفيسبوك في غضب المستخدِمين خاصة أنه اخترق جُزءًا من الخصوصية بالشكل الذي خالف ميثاق الارتباط بالمنصة، كم أثار هذا العطل تكهناتٍ حول اعتباره عطلاً تقنيًا أو نتيجةَ اختراق أمني.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن هذا الخلل ليس الأول من نوعه في فيسبوك، فالمستخدمون يشكون عدة اضطرابات بين الفينة والأخرى، وفي وقت سابق، قال مستخدمون لفيسبوك إنهم فوجئوا بعرض أخبار شخصيات لا يتابعونها على المنصة.

انعدام الثقة

وأدت هذه المشاكل إلى حالة من انعدام الثقة بين الموقع والمستخدمين، وعزت الشركة ما حصل إلى ارتباك ناجم عن تحديث، لكنها مطالبة بتوخي المزيد من الحرص والحذر في مثل هذه الحالات.

وهناك أسئلة تثار اليوم حول سبب إقدام فيسبوك بإدخال تعديلات على ملفات المستخدمين، التي تعد ذات خصوصية عالية، كما أن هناك من يرى أن الشركة تقوم بهذا الأمر لأجل مزيد من الاختراق لخصوصية المستخدمين، سواء لزيادة الإعلانات أو الدفاع عن نفسها أمام الوحش الجديد القادم وهي منصة تيك توك