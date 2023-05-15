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تحذير طبي لكبار السن من النساء

خمس فئات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
خمس فئات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الدكتورة يوليا فاخابوفا، أخصائية الأورام في معهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي، خمس فئات بأنهم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

كبار السن

وأوضحت الخبيرة يوليا، في حديث لصحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية، أن على كبار السن أن يكونوا حذرين؛ لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر؛ لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية.

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وأضافت الأخصائية: “ننصح النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويًّا، وننصح كلا الجنسين بتنظير القولون، وتنظير المعدة، والتصوير المقطعي للرئتين”.

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المدخنون

وأشارت إلى أن الفئة الثانية الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان هي المدخنون، حيث إن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغير المدخنين.

ونوهت أخصائية الأورام إلى أن الفئة الثالثة تتمثل في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان. أما الفئة الرابعة فتضم الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة. لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصًا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.

أصحاب الأمراض الفيروسية

وتضم الفئة الخامسة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري الذي يحفز سرطان عنق الرحم، والتهاب الكبد B وC سرطان الكبد، وفيروس إبشتاين بار الذي يحفز سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي.

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