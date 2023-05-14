دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة

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كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولتين 24 و25 بدوري روشن السعودي، وأبرزها مباراة الاتحاد ضد الشباب.
ولعب الاتحاد ضد الشباب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.
وأكدت دائرة الحكام أن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الاتحاد ضد الشباب عند الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني غير صحيحة، علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله سجل بها هدف الفوز والذي منح العميد الثلاث نقاط.
ولفتت دائرة الحكام إلى أنه كان يجب على الحكم العودة؛ واحتساب ركلة حرة مباشرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وذلك نظرًا لأن مرحلة بناء اللعب بدأت بعد العرقلة في منتصف الملعب.
وتابعت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”: “ركلة الجزاء المُحتسبة لفريق الهلال ضد النصر في الدقيقة 60 صحيحة؛ وأعلن عنها الحكم بعد عرقلة مهاجم الزعيم من المدافع بإهمال داخل المنطقة، ولكن كان يجب على الحكم أن يتحدث بوضوح عما شاهده في الملعب”.
وأضافت: “كان يجب منح نجم فريق الشباب، البولندي كريتشوفياك بطاقة حمراء في الدقيقة 45 +3 بعد استخدامه قوة مفرطة بمسامير الحذاء ضد لاعب فريق الفتح، لأن هذا الاحتكاك يهدد سلامة اللاعب المنافس”.