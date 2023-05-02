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دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإعلامية دانية الشافعي عن خطوبتها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام” دون الكشف عن اسم خطيبها.

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وشاركت دانية الشافعي متابعيها عددًا من الصور من حفل الخطوبة، عبر خاصية الإستوري، والتي تفاعل معها الكثير من متابعيها ومحبيها.

وانطلقت مراسم الاحتفال بخطوبة دانية الشافعي مساء الأحد الماضي، لكن لم تكشف الإعلامية عن اسم خطيبها أو القاعة التي أقيمت فيها حفل عشاء الخطوبة.

ونشرت دانية أيضًا صورة من دعوة حضور الحفل التي كتب بها “بكل ما تحمله المشاعر من حب ولأن فرحتنا تكتمل بمن نحب، ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي.. اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة”.

صورة العريس

ووجه العديد من متابعي دانية التهاني والأمنيات بحياة سعيدة مع خطيبها، وتداول مغردون عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر خطيب دانية الشافعي دون وجهه، وعندما طالب العديد من متابعيها نشر صورته ردت بالقول في استوري على “إنستجرام” “دحين مين يهمكم أكثر أنا ولا العريس.. سيبوه في حاله خلوكم معايا.. مهو من محبي الظهور الإعلامي”.

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