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ضمن إطار إعلان جدة

دبلوماسي سعودي: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدًا

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
دبلوماسي سعودي: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قال دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات، غدًا الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

المرحلة التالية من المفاوضات

وبحسب موقع سكاي نيوز، قال الدبلوماسي، اليوم السبت، إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية، المطلة على البحر الأحمر، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

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وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن طرفي الصراع السوداني سيستأنفان محادثات الأحد بناءً على آلية تنفيذ إعلان جدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات، إلى جانب التركيز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية، ستركز أيضا على ضمانات فتح ممرات آمنة وإزالة القوات من المناطق المدنية.

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كما دعت المملكة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

دبلوماسي سعودي طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدًا

اتفاق جدة

قالت مصادر سودانية، أمس الجمعة، إن الجيش وقوات الدعم السريع، وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية، وأعلن الطرفان  الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

وتضمن الإعلان، تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

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