دبلوماسي سوداني: 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات أبها يسعى لتجنب رقم سلبي منذ 2009 يمني في قبضة الأمن لتهريبه 10437 قرصًا ممنوعًا لقطات لجريان السيول في الباحة انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز نصف مليون ريال قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان إطلاق تطبيق فعاليات السعودية بنسخته الثانية
كشف القائم بأعمال سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية مهند عمر عباس جبنا، أن أكثر من 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات في البلاد، لافتًا إلى أن العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررًا.
فيديو | سفارة السودان في الرياض لـ #الإخبارية: 55 مستشفى دمر بسبب الحرب في السودان.. والعاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا#الإخبارية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان pic.twitter.com/2CFtaMp5dDقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2023
وأضاف جبنا في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المواطن السوداني يحتاج إلى العلاج والأدوية والأجهزة الطبية.
ولفت إلى أن هناك تضررًا في منشآت الكهرباء والمياه، والتي أثرت بشكل كبير على وجود المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر السودانية تحتاج الآن إلى المعونات خاصة في الخرطوم، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه القدرة الكاملة على الإشراف على المواد الإغاثية التي يتم إرسالها للسودان.
كما أكد أن مركز الملك سلمان دائمًا ما يكون حاضرًا لدعم السودان وشعبه، فدعمه غير محدود ويغطي ليس العاصمة الخرطوم فقط ولكن جميع المناطق والولايات.
ولفت إلى أنه حاضر قبل الأحداث الأخيرة في السودان، فدائمًا ما يكون أول الحضور، موجهًا الشكر للمركز على تقديم المعونات والاهتمام الكبير بالبلاد.