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أكد أن الخرطوم أكثر المناطق تضررًا

دبلوماسي سوداني: 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
دبلوماسي سوداني: 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات
المواطن - فريق التحرير

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كشف القائم بأعمال سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية مهند عمر عباس جبنا، أن أكثر من 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات في البلاد، لافتًا إلى أن العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررًا.

تضرر منشآت الكهرباء

وأضاف جبنا في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المواطن السوداني يحتاج إلى العلاج والأدوية والأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن هناك تضررًا في منشآت الكهرباء والمياه، والتي أثرت بشكل كبير على وجود المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر السودانية تحتاج الآن إلى المعونات خاصة في الخرطوم، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه القدرة الكاملة على الإشراف على المواد الإغاثية التي يتم إرسالها للسودان.

مركز الملك سلمان

كما أكد أن مركز الملك سلمان دائمًا ما يكون حاضرًا لدعم السودان وشعبه، فدعمه غير محدود ويغطي ليس العاصمة الخرطوم فقط ولكن جميع المناطق والولايات.

ولفت إلى أنه حاضر قبل الأحداث الأخيرة في السودان، فدائمًا ما يكون أول الحضور، موجهًا الشكر للمركز على تقديم المعونات والاهتمام الكبير بالبلاد.

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