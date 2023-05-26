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رحل قبل وصول الشرطة دون أن يصيب أحدًا

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أثار دب جائع الذعر بين العاملين داخل مخبز في ولاية كونيتيكت الأمريكية، إلا أنه لم يؤذِ أحدًا، بل التهم فقط 60 كعكة صغيرة قبل أن ينطلق عائدًا أدراجه.

تفاصيل الحادث

وكان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة يوم الأربعاء عندما ظهر الدب.

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وتقول وكالة البيئة بالولاية: إنه يوجد ما بين 1000 و1200 دب أسود في ولاية كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة بالولاية.

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وكتبت صاحبة المخبز على إنستجرام أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبًّا في المرآب.

ويظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة عمال المخبز وهم يحاولون إبعاد الدب، وعندما يفشلون في ذلك، يركضون هربًا وخوفًا منه.

60 قطعة

كما يظهر التسجيل الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها.

وأخيرًا تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة. وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدًا.

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