دراسة مناخية لحالات تساقط البَرَد في الطائف وخميس مشيط

وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام، بإجراء دراسة مناخية لحالات تساقط البَرَد التي تعرضت لها الطائف يوم 28 رمضان، وخميس مشيط 29 شوال من هذا العام 1444 هجريًّا.

تساقط البرد

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر موقع تويتر، لقطات مصورة توثق حالات تساقط البرد التي تعرضت لها كل من الطائف، وخميس مشيط، خلال الفترة السابق ذكرها.

أمطار وبرد

وقيل أيام، شهدت قرية الصور التابعة لمحافظة ميسان جنوب الطائف، هطول أمطار غزيرة مع زخات برد شديدة على المنطقة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف وأضم وميسان.

ويصاحب هذه الحالة المطرية، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.