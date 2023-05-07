درجات حرارة أربعينية بعدة مناطق و3 أسابيع على دخول الصيف

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم الأحد، أن المركز بدأ بتسجيل درجات حرارة أربعينية في الرياض ومكة والأحساء.

حرارة أربعينية

وقال العقيل إن درجة الحرارة العظمى اليوم في الرياض 40 درجة، وفي مكة المكرمة 41، وفي معظم محافظات منطقة الرياض الجنوبية 40.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: بدأنا بتسجيل درجات حرارة أربعينية في الرياض ومكة والأحساء وتبقى على دخول فصل الصيف فلكيا أقل من 24 يوما #برنامج_اليوم pic.twitter.com/4Fc2FyczXe — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 7, 2023

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن المدة المتبقية على دخول فصل الصيف فلكيًا، هي أقل من 24 يومًا.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.