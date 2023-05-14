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تستمر هذه الدرجات حتى الخريف المقبل

درجة الحرارة في مكة المكرمة تتربع فوق الـ40 مئوية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
درجة الحرارة في مكة المكرمة تتربع فوق الـ40 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن مكة المكرمة تتربع مناخيًا فوق الأربعينيات مئوية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأضاف المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن درجة الحرارة هذه بمكة المكرمة تستمر حتى الخريف المقبل.

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أعلى درجة حرارة

وحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، بشأن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على مدن المملكة، فقد سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

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وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى اليوم تأتي كالتالي: مكة المكرمة 44 مئوية، المدينة المنورة 43 مئوية، الخرج 42 مئوية، وادي الدواسر والأحساء 41 مئوية، الدمام وشرورة 40 مئوية، الرياض وينبع 39 مئوية، العلا وحفر الباطن 38 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

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