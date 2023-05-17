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دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب
المواطن - فريق التحرير

أكدت د. تغريد السراج، أن هناك طلابًا يحتاجون فعلًا لدروس التقوية؛ لكن هناك طلاب يأخذونها رفاهية، مشيرة إلى أنه أمر نسبي يختلف من طالب لآخر.

دروس التقوية رفاهية!

وقالت السراج خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن ذلك يعتمد على الطالب نفسه، إذا كان هو محتاج دروس تقوية، فلماذا نرفض أو نعترض، أو نكون ضدها، فكل حالة مختلفة عن الأخرى.

وأضافت: في ناس محتاجة دروس التقوية، وفي ناس واخداها رفاهية، إذ تجد بعض الطلاب تلعب وتلهو في المدرسة، ولا تركز في الدرس، لأنه ضامن أن هناك مدرسًا خصوصيًّا يأتي حتى منزله، ففي هذه الحالة أنا لا أؤيدها.

هام للانطوائيين

وتابعت: لكن في طلاب تشعر بالحرج في توجيه استفسارات أو أسئلة للمدرس في الفصل، وفي ناس منطويين لا تستطيع السؤال أمام الآخرين حتى ولو كان زملاؤهم، يخشى يسمع تعليق سلبي، يؤثر على نفسيته، وما شبه ذلك، فهنا مع دروس التقوية يستطيع أن يستفسر على ما يريد بكل أريحية.

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