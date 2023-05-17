أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك
أكدت د. تغريد السراج، أن هناك طلابًا يحتاجون فعلًا لدروس التقوية؛ لكن هناك طلاب يأخذونها رفاهية، مشيرة إلى أنه أمر نسبي يختلف من طالب لآخر.
د.تغريد السراج: هناك طلاب يحتاجون فعلا لدروس التقوية؛ لكن هناك طلاب يأخذونها رفاهية@t_alsarajhttps://t.co/Psqifecx1E#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hsgij5GtR6قد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 16, 2023
وقالت السراج خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن ذلك يعتمد على الطالب نفسه، إذا كان هو محتاج دروس تقوية، فلماذا نرفض أو نعترض، أو نكون ضدها، فكل حالة مختلفة عن الأخرى.
وأضافت: في ناس محتاجة دروس التقوية، وفي ناس واخداها رفاهية، إذ تجد بعض الطلاب تلعب وتلهو في المدرسة، ولا تركز في الدرس، لأنه ضامن أن هناك مدرسًا خصوصيًّا يأتي حتى منزله، ففي هذه الحالة أنا لا أؤيدها.
وتابعت: لكن في طلاب تشعر بالحرج في توجيه استفسارات أو أسئلة للمدرس في الفصل، وفي ناس منطويين لا تستطيع السؤال أمام الآخرين حتى ولو كان زملاؤهم، يخشى يسمع تعليق سلبي، يؤثر على نفسيته، وما شبه ذلك، فهنا مع دروس التقوية يستطيع أن يستفسر على ما يريد بكل أريحية.