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لدعم التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة

دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل
المواطن - فريق التحرير

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تواصل التسريبات، تسليط الأضواء على إصدارات أبل القادمة من هواتف iPhone 15، وتشير أحدث التسريبات إلى خطط أبل لدعم هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

إطلاق سلسلة iPhone 15

تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة iPhone 15 في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام، ولقد أكدت التقارير التي جاءت حتى الآن على دعم إصدارات Pro بالترقية في المعالج A17 Bionic، مع تصميم من التيتانيوم، كما يأتي إصدار Max بعدسات Periscope.

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وتشير أحدث التسريبات إلى أن الإصدارات الرئيسية iPhone 15 وiPhone 15 Plus تحصل أيضًا على ترقية في إعدادات الكاميرة، حيث تقدم أبل المستشعر الرئيسي في هذه الإصدارات بدقة 48 ميجا بيكسل.

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مستشعر رئيسي جديد

ولقد كشف عن هذه التفاصيل المحلل “Jeff Pu”، كما أوضحت التسريبات أن أبل تدعم هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي جديد بميزة التكديس الثلاثي، والذي يدعم التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة مع تحسين جودة التصوير.

فيما يشير المحلل “Jeff Pu” إلى أن أبل تواجه بعض المشاكل في توريد المستشعر الجديد المميز بدقة 48 ميجا بيكسل وتقنية التكديس الثلاثية، كما يشير المحلل إلى أن تأخر توريد المستشعر الجديد سيؤدي إلى تأخر إنتاج هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

من المعروف أن الكاميرة المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل في iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max تميزت بدعم صور بتنسيق ProRAW الذي يقدم تفاصيل أكثر دقة في الصور لتحرير الصور بكفاءة أعلى.

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