دعوات الشفاء تُحيط خالد بن محمد

قام الرياضيون والجماهير بدعم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، الأمير خالد بن محمد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

دعم الهلال

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس مجلس إدارته السابق، وعلق قائلًا: “دعواتنا لسمو الأمير خالد بن محمد بالشفاء العاجل”.

الجماهير تدعم خالد بن محمد

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، وعلق حساب ميركاتو دورينا، قائلًا: “دعواتنا بالشفاء العاجل لرئيس الهلال السابق الأمير خالد بن محمد، نسأل الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية”.

وكتب سالم الشهري: “الله يشفيه ويكتب له الصحة والعافية ومرضانا ومرضى المسلمين”، وقال حساب الفيلسوف: “طهور إن شاء الله.. الله يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا وإن يجمع له بين الأجر والعافية”.

وكان الأمير خالد بن محمد قد تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 1996، وشهدت فترته تتويج الفريق الأول لكرة القدم بـ4 بطولات.

الهلال يواجه العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الثلاثاء، في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.