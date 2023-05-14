دعوة حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة

بدأت اللمسات الأخيرة على حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن وخطيبته رجوة بنت خالد آل سيف.

بطاقة الدعوة

وأظهرت بطاقة دعوة الزفاف التي تم تداولها على موقع “تويتر”، موعد ومكان حفل عقد القران والزفاف، والذي سيتم في الأول من يونيو المقبل بقصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

وجاء في بيان الدعوة “بأمر صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، وبمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف، يتشرف رئيس التشريفات الملكية لحضور حفل الاستقبال الذي سيقام في قصر الحسينية العامر مساء يوم الخميس الموافق الأول من يونيو”.

وحملت بطاقة الدعوة الآية 21 من سورة الروم والتي طبعت بالخط الذهبي، حيث قال تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

حفل استقبال

وبهذا سيتوجه موكب الزفاف الى قصر الحسينية حيث يقام حفل استقبال وعشاء، بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية، والضيوف من الأمراء والملوك والمسؤولين من الدول الأخرى.

وفي وقت سابق، كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الطريقة التي تعرف فيها خطيبته رجوة، موضحًا أنه تعرف عليها عن طريق إحدى زميلاته من المدرسة.