دعوة سكان كوريا الجنوبية لإخلاء منازلهم صدرت بالخطأ

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قالت كوريا الجنوبية: إن دعوة سكّان سول للاستعداد لإخلاء منازلهم صدرت عن طريق الخطأ.
وكانت سلطات سيول أطلقت دعوة لسكّان العاصمة للاستعداد لإخلاء منازلهم، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية ما وصفته بـصاروخ فضائي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول: إنّ بيونغ يانغ أطلقت باتّجاه الجنوب ما تقول إنها مركبة إطلاق فضائية، في حين أصدرت سلطات العاصمة تحذيرًا للسكان عبر رسالة نصّية قصيرة على هواتفهم النقالة جاء فيها أيّها المواطنون، يرجى الاستعداد للإخلاء والسماح للأطفال وكبار السنّ بالإخلاء أولًا.
تزامن ذلك مع سماع دوي صافرات الإنذار في وسط سيول.
كما أطلقت اليابان تحذيرًا آخر لسكان منطقة أوكيناوا الجنوبية. وقال مكتب رئيس الوزراء في تحذير على تويتر بثته محطة إن إتش كي التلفزيونية العامّة: إطلاق صاروخ. إطلاق صاروخ. كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخًا. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض.