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يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط

دعوة وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية بالمنافذ الجوية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
دعوة وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية بالمنافذ الجوية
المواطن - واس

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة، التي من أبرزها إتاحة تقديم البيانات الجمركية، وإصدار أذونات التسليم، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة، بحيث يكون وسيط الشحن مسؤولاً أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة (شركات النقل والملاحة والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها).

وسيط الشحن

وأوضحت الهيئة أن “وسيط الشحن” يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها وسطاء الشحن للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من خيارات الشحن، الأمر الذي يُسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
ولفتت الهيئة بأنها خلال المرحلة الماضية أتاحت لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية المقدمة.

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تعزيز الخدمات الجمركية

وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من هذه الخطوة إلى تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

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