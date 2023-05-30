دفن جندي أمريكي بعد مقتله بـ 103 أعوام

أشارت تقارير إعلامية إلى العثور في قرية “Villers-sur-Fère” الفرنسية على رفات جندي أمريكي كان قد قُتل، في يوليو من العام 1918، خلال المعارك التي أدت إلى سقوط المئات من الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى.

بقايا عظام بشرية

واكتشف المسؤول عن دفن الموتى جان بول فيفال، بقايا عظام بشرية مصحوبة بقطع من خوذة وسلاح الجندي، وعلامة تعريف غير قابلة للقراءة، خلال حفر قبر في مقبرة بالقرية.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”: تخطط “هيئة آثار المعركة الأمريكية” الشهر المقبل، وبعد أكثر من قرن من الزمان، لإعادة دفن رفات الجندي المجهول في مقبرة “Oise-Aisne” الأمريكية، التي تقع على بعد 70 ميلًا شمال شرق باريس، حيث يرقد فيها قرابة 6 آلاف من رفاقه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها دفن رفات جندي أمريكي مجهول من الحرب العالمية الأولى منذ 35 عامًا، وتأتي هذه المناسبة بعد عامين من الاحتفال بالذكرى المئوية لضريح المجهولين في مقبرة “أرلينغتون” الوطنية في ولاية فرجينيا، بحسب الصحيفة.