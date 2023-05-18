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الزفاف الملكي المقرر في الأول من يونيو

دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن وخطيبته رجوة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن وخطيبته رجوة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ورجوة بنت خالد آل سيف، والمقرر في الأول من يونيو المقبل.

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شعار الزفاف الملكي

وشارك الديوان الملكي الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران، والذي جاء فيه: “يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف”، مع هاشتاق مرفق “نفرح بالحسين”.

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وكشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في “إنستجرام”، مؤكدًا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع “نفرح” كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.

دلالات الشعار

وأضاف أنه تم اختيار كلمة “الفرح” دلالة على جوهر الحدث، لافتًا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول الحاء لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف الراء لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.

وأوضح مصمم أنه تم استخدام خط “الثلث” العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.

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