دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن وخطيبته رجوة

الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء مقتل عسكري أرميني وأذربيجان تنفي الواقعة مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية إنقاذ شخص احتجز في سيل دخل مركبة بالعقيق غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان لقدوم الحجاج والمعتمرين حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023
كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ورجوة بنت خالد آل سيف، والمقرر في الأول من يونيو المقبل.
وشارك الديوان الملكي الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران، والذي جاء فيه: “يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف”، مع هاشتاق مرفق “نفرح بالحسين”.
وكشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في “إنستجرام”، مؤكدًا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع “نفرح” كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.
وأضاف أنه تم اختيار كلمة “الفرح” دلالة على جوهر الحدث، لافتًا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول الحاء لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف الراء لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.
وأوضح مصمم أنه تم استخدام خط “الثلث” العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.