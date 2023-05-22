“دله الصحية” تربح 94.7 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية “دله الصحية”، بنسبة 14.65% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 94.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 82.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وأوضحت دله للخدمات، في بيان عبر “تداول”، أن أرباح الشركة ارتفعت بالمثل، بنسبة 20.79% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 78.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

ارتفاع أرباح دله الصحية

وأرجعت “دله الصحية”، زيادة الأرباح الفصلية، على أساس ربعي، إلى ارتفاع إيرادات الربع الأول لعام 2023 بنسبة 18% لتبلغ 717 مليون ريال مقارنة بـ 609 ملايين ريال للربع المماثل لعام 2022.

وترجع زيادة الإيرادات بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، وبالتالي ارتفع صافي الربح قبل الزكاة وتكلفة التمويل والإهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 26% ليبلغ 167 مليون ريال للربع الأول لعام 2023 مقارنة بـ 133 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2022.