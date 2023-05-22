Icon

ريانة والقرني من الفضاء: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ208 ريالات Icon وفيات الإندومي تعيد مخاطر تناوله للواجهة Icon وصول أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة Icon أمطار رعدية وبرد وسيول في 5 مناطق Icon عطل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل Icon ردة فعل الوفد السعودي لحظة انطلاق صاروخ فالكون 9 Icon علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا Icon علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

“دله الصحية” تربح 94.7 مليون ريال بالربع الأول

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
“دله الصحية” تربح 94.7 مليون ريال بالربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية “دله الصحية”، بنسبة 14.65% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 94.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 82.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وأوضحت دله للخدمات، في بيان عبر “تداول”، أن أرباح الشركة ارتفعت بالمثل، بنسبة 20.79% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 78.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023

4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023

ارتفاع أرباح دله الصحية

وأرجعت “دله الصحية”، زيادة الأرباح الفصلية، على أساس ربعي، إلى ارتفاع إيرادات الربع الأول لعام 2023 بنسبة 18% لتبلغ 717 مليون ريال مقارنة بـ 609 ملايين ريال للربع المماثل لعام 2022.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 52 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق السعودية

ضبط 52 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق السعودية

اختفاء ظل الكعبة المشرفة بعد 13 يومًا

اختفاء ظل الكعبة المشرفة بعد 13 يومًا

وترجع زيادة الإيرادات بشكل أساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، وبالتالي ارتفع صافي الربح قبل الزكاة وتكلفة التمويل والإهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 26% ليبلغ 167 مليون ريال للربع الأول لعام 2023 مقارنة بـ 133 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا
غرائب

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد...

غرائب
لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض
السعودية اليوم

لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر الأحمر
تقارير

لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر...

تقارير
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها
السعودية اليوم

ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها

السعودية اليوم