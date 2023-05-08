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بعد تعرضه لوعكة صحية

دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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تعرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوناني اليوناني جورجيوس دونيس، لوعكة صحية؛ ليغيب عن التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين.

غياب دونيس عن التدريبات

وأوضح نادي الفتح، أن الوعكة الصحية التي تعرض لها دونيس حرمته من قيادة تدريبات اليوم، كما حرمته من مرافقة الفريق إلى محافظة المجمعة على أن يلتحق بالبعثة غدًا الثلاثاء، وذلك في حال تحسن حالته الصحية.

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الفتح
جانب من المران – المصدر @FatehClub

وركز مساعد المدير الفني في مران اليوم على تطبيق تدريبات متنوعة انطلقت بالجوانب اللياقية أعقبتها تدريبات فنية، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وأجرى تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على مساحة ثلث الملعب.

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على الجانب الآخر، وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب قاسم لاجامي بعد إظهار الفحوصات الطبية التي خضع لها قبل يومين إصابته بالتواء في المفصل.

الفتح
جانب من المران – المصدر @FatehClub

الفيحاء ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الفتح، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس بـ39 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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