دياز: أفتخر بتدريب الهلال وهدفنا التتويج بكأس الملك

أعرب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا تكليل المجهود الكبير للاعبين هذا الموسم بالتتويج بلقب كأس الملك.

نهائي كأس الملك

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

دياز يعلق على المباراة

وتحدث دياز في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “نادي الهلال ولاعبوه يعرفون مدى أهمية هذه المواجهة، بذلنا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى النهائي، مستعدين لتقديم كل ما لدينا للفوز بالكأس”.

وتابع المدرب الأرجنتيني قائلًا: “سعداء بلعب النهائي كاملي العدد خصوصًا بعودة اللاعبين الأجانب، نريد إدخال البهجة والسرور لقلوب جماهيرنا، نملك لاعبين بكفاءة عالية ومحنكين”.

وأضاف: “سعيد بتواجدي على رأس العمل في الدفة الفنية، نادٍ كبير ولاعبون أفتخر بعملي معهم، هذا الموسم لم يكن سهلاً، كان طويلًا وشاقًا ونافسنا على جميع الجبهات، الوصول إلى النهائيات ليس بالأمر السهل رغم كل الصعوبات أشكر اللاعبين”.

وواصل دياز تصريحاته قائلًا: “لاعبو الهلال رغم كل شيء تعبوا وضحوا من أجل تمثيل بلدهم أفضل تمثيل في كأس العالم كما حدث سابقًا، كلنا أمل للحصول على الكأس لتتويج مجهودنا هذا الموسم”.

واستكمل دياز تصريحاته قائلًا: “مُعتادون في الهلال على مواجهة الخصوم الذين يتكتلون دفاعيًا، الجميع يتكتل أمام الهلال عدا ريال مدريد في كأس العالم، لن تكون مشكلة غداً”.

واختتم دياز تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “الوسط لن يتأثر بغياب سلمان الفرج وسالم الدوسري، لدينا أسماء كبيرة في وسط الملعب يستطيعون تعويض الغائبين”.