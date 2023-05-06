دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً

أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عانى من ضغوط كبيرة هذا الموسم، بسبب كثرة المشاركات، مشددًا في الوقت ذاته على أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا.

خسارة الهلال

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

تعليق دياز بعد المباراة

وتحدث رامون دياز، بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا، قائلًا: “قدمنا مباراة أفضل من الذهاب ووصلنا للمرمى، ولكن نتيجة مواجهة الذهاب ألقت بظلالها على نتيجة اليوم”.

وواصل دياز تصريحاته قائلًا: “أشكر الإدارة التي منحتني الفرصة مرتين ووصلت لنهائي دوري أبطال آسيا، كما أشكر اللاعبين على ما قدموه”.

وتابع: “كانت هناك ضغوط كبيرة على الهلال جراء كثرة المشاركات هذا الموسم ومن بينها مونديال المنتخبات في قطر ومونديال الأندية وكذلك المنافسات المحلية والقارية ولذا أشدد على شكر اللاعبين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مع كل الضغوط وصلنا لنهائي آسيا وقدمنا مستوى مميزاً وخصوصاً اليوم، وبكل تأكيد الضغوط البدنية أثرت بكوننا واجهنا الاتحاد قبل خوض النهائي القاري”.