Icon

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات Icon انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها Icon أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! Icon وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان Icon دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً Icon لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خسارة دوري أبطال آسيا

دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عانى من ضغوط كبيرة هذا الموسم، بسبب كثرة المشاركات، مشددًا في الوقت ذاته على أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا.

خسارة الهلال

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

قد يهمّك أيضاً
مسلح يقتل 5 من جيرانه في أمريكا لسبب غريب

مسلح يقتل 5 من جيرانه في أمريكا لسبب غريب

انتهاء مهلة تطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

انتهاء مهلة تطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

نهائي دوري أبطال آسيا.
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تعليق دياز بعد المباراة

وتحدث رامون دياز، بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا، قائلًا: “قدمنا مباراة أفضل من الذهاب ووصلنا للمرمى، ولكن نتيجة مواجهة الذهاب ألقت بظلالها على نتيجة اليوم”.

وواصل دياز تصريحاته قائلًا: “أشكر الإدارة التي منحتني الفرصة مرتين ووصلت لنهائي دوري أبطال آسيا، كما أشكر اللاعبين على ما قدموه”.

نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “كانت هناك ضغوط كبيرة على الهلال جراء كثرة المشاركات هذا الموسم ومن بينها مونديال المنتخبات في قطر ومونديال الأندية وكذلك المنافسات المحلية والقارية ولذا أشدد على شكر اللاعبين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مع كل الضغوط وصلنا لنهائي آسيا وقدمنا مستوى مميزاً وخصوصاً اليوم، وبكل تأكيد الضغوط البدنية أثرت بكوننا واجهنا الاتحاد قبل خوض النهائي القاري”.

نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية