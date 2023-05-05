دياز: نملك خبرات كبيرة ونسعى للتسجيل مبكرًا

أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، أن لاعبي الهلال يمتلكون خبرات كبيرة، وقادرون على تقديم مباراة قوية أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

أوراوا يستضيف الهلال

ويستضيف أوراوا فريق الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

تعليق دياز على المباراة

وقال دياز في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “نملك فريقًا يضم لاعبين لديهم لقبان في دوري أبطال آسيا ولديهم الخبرة، ولا تهمنا أرقام مباراة سابقة بين الفريقين وجاهزون لتأدية مباراة قوية”.

وعن غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري، قال: “بالتأكيد ليست أخبارًا سارة ولم تكن منتظرة، ولكن لدينا لاعبون آخرون مميزون سيتم الدفع بهم في المباراة”.

وبشأن الحضور الجماهيري الكبير وطريقة أوراوا الدفاعية، قال دياز: “لدينا خبرة في النهائيات، والتكتلات الدفاعية معروفة عند أوراوا وسنلعب بشكل هجومي غدًا وسنضغط من أجل كسر تماسك الدفاع”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “نهدف للتسجيل مبكرًا، ونركز على ذلك من أجل تسهيل مهمتنا في المباراة، ولدينا خبرات كبيرة وخضنا قبل فترة كأس العالم للأندية.. ولذا لا نرى أن هناك ما يقلل من قيمة الهلال وحظوظه”.