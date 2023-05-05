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دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا
المواطن - فريق التحرير

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يخطط المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في الدفع باللاعب عبدالله الحمدان أساسيًّا غدًا ضد نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

مشاركة عبدالله الحمدان

ويُعاني أزرق الرياض غدًا من غياب سالم الدوسري بعد أن تلقى البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، حيث يفكر دياز في الدفع بالحمدان أساسيًّا في الجانب الهجومي لأزرق الرياض مع كل من البيروفي أندري كاريلو والنيجيري أوديون إيجالو.

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جدير بالذكر أن الحمدان منذ انضمامه لنادي الهلال في عام 2021 قادمًا من الشباب، وهو يعاني بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع أزرق الرياض.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

بطولتان في اليابان

وسبق لأزرق الرياض الفوز ببطولتين على الأراضي اليابانية، حيث فاز بلقب كأس السوبر الآسيوي في عام 2000 على حساب نادي شيميزو الياباني بنتيجة 2/ 1، ثم فاز بلقب دوري أبطال آسيا في إياب النهائي في عام 2019 حيث هزم أوراوا بنتيجة 2/ 0.

ويرغب الأزرق في التتويج بثالث بطولاته في اليابان عند مواجهة أوراوا ظهر الغد في إياب نهائي أبطال آسيا نسخة 2022.

 

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