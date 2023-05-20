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الولايات المتأرجحة قد تحسم اسم الرئيس الأمريكي القادم

ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي
المواطن - فريق التحرير

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أظهر استطلاع للرأي جديد صدر، يوم أمس الجمعة، من مؤسسة اقتراع جمهورية، أن حاكم فلوريدا رون ديسانتس يتقدم على الرئيس جو بايدن في مواجهة افتراضية وجهًا لوجه في جورجيا وأريزونا، وهما ولايتان هامتان متأرجحتان قد تحددان اسم الرئيس الأمريكي المقبل.

استطلاع للرأي

ووجدت استطلاعات الرأي من Public Opinion Strategies أن ديسانتس يتفوق على بايدن في كلتا الولايتين، في حين حافظ الرئيس على تقدمه على خصومه المحتملين الآخرين في عام 2024، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

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ووجد استطلاع أريزونا، الذي تم إجراؤه في الفترة من 15 إلى 17 مايو، أن ديسانتس يتقدم على بايدن 47-43 في الولاية. وبالمقارنة، يتقدم بايدن على ترامب 46-44 في الولاية، وتقدم بايدن على بنس 45-43.

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تقدم ديستانس

وشهد استطلاع جورجيا الذي أجرته الشركة، حصول ديسانتس على دعم 45% من الناخبين، مقارنة بـ42% لبايدن، لكن بايدن يتقدم على كل من ترامب وبنس في منافسات افتراضية وجهًا لوجه، 44-43.

وشارك في الاستطلاعات 500 ناخب في كل ولاية. وتؤكد استطلاعات الرأي التي تركز على ولايتين متأرجحتين، حيث هزم بايدن ترامب بفارق ضئيل في عام 2020، ما يتشكل ليكون أكبر حجة لحاكم فلوريدا، بينما يستعد لإطلاق حملته الرئاسية لعام 2024: إنه الجمهوري الأكثر احتمالا لهزيمة بايدن.

إعلان الترشح رسميًا

وبحسب ما ورد، سعى ديسانتس إلى تقديم هذه القضية إلى الجهات المانحة خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس نظمته Never Back Down، وهي لجنة PAC تدعمه كمرشح رئاسي.

وقال ديسانتس في المكالمة، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”: “لديك ثلاثة أشخاص في الأساس في هذه المرحلة يتمتعون بالمصداقية في هذا الأمر برمته: بايدن وترامب وأنا. ومن هؤلاء الثلاثة، اثنان لديهما فرصة للانتخاب كرئيس هما بايدن وأنا”.

ومن المتوقع أن يدخل رسميًا الحقل الانتخابي لعام 2024 الأسبوع المقبل، لينضم إلى ترامب وحاكم ولاية ساوث كارولاينا السابق نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسيناتور الجمهوري تيم سكوت.

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