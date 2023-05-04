ديلغادو يسعى لمواصلة توهجه أمام أوراوا

يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ميشيل ديلغادو، لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا، وقيادة الزعيم للفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أوراوا يستضيف الهلال

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

تألق ديلغادو في الذهاب

وأشاد الاتحاد الآسيوي بالنجم البرازيلي، وقال في تقريره: “في ليلة غادر فيها 50 ألفًا من مشجعي الهلال ستاد الملك فهد الدولي وهم مُحبطون بعد تعادل فريقهم 1-1، برز ميشيل ديلغادو كشرارة مُشرقة خلال أداء فريقه”.

وأضاف: “من موقعه الأساسي على اليمين، أدار ميشيل ديلغادو المشهد، وأنتج العديد من المراوغات الناجحة ومعظم الكرات العرضية من اللعب المفتوح ليتَوَّج أداءه المميز بتمريرة حاسمة لهدف التقدم عن طريق الدوسري”.

وواصل الاتحاد الآسيوي تقريره، قائلًا: “إن غياب الأخير عن مباراة الإياب، بعد طرده في وقت متأخر من مباراة الذهاب في الرياض، يضع عبئاً أكبر على كاهل نجم فلامينغو السابق”.

وجاء في ختام التقرير: “سواء اختار المدرب رامون دياز وضعه على اليمين أو اليسار، سيحتاج ديلغادو إلى تقديم عرض آخر كأفضل لاعب في المباراة إذا كان الهلال سيعود من سايتاما بالكأس”.