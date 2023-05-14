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خلال فترة الانتقالات الصيفية

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديلغادو يتفق مع غريميو

وأكدت تقارير أن ديلغادو توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة نادي غريميو البرازيلي، من أجل الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة.

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وارتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تلقى أكثر من عرض برازيلي للتعاقد معه في الصيف.

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وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع احتمالية رحيل ديلغادو في الميركاتو الصيفي، ليصبح اسم نادي غريميو البرازيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وطالبت الإدارة بضم صفقة مميزة في حالة رحيله.

ميشيل ديلغادو
ميشيل – المصدر @Alhilal_FC

وشارك ديلغادو في 23 مباراة في دوري روشن السعودي بمعدل 1526 دقيقة، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأطلق 15 تسديدة على المرمى بدقة 51.7%، ولديه 67 مراوغة.

وقام اللاعب البرازيلي بـ19 عرضية ناجحة، وصنع 27 فرصة، ولديه 14 افتكاكًا ناجحة بدقة 73.7%، وشتتك الكرة 6 مرات، وقطع الكرة 11 مرة، وقام بـ342 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 72.6%.

ميشيل ديلغادو
ميشيل – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد للاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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