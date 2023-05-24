ديلي ميل: الملكة رانيا تحتفل بعروس ابنها السعودية

أصبحت الملكة رانيا الاسم الأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية، بعد نشر صور وفيديوهات حفل حناء عروس ابنها الآنسة رجوة آل سيف.

لحظات مؤثرة بالحفل

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن لحظات مؤثرة جمعت الملكة رانيا بخطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، في حفل الحناء الجميل الذي أظهر مدى حب الملكة لرجوة.

وقالت الملكة في فيديوهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بانستغرام، “وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين”.

دعوة من الملكة لرجوة

وقالت للآنسة رجوة “إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض”، إلا أن الحفل شهد لحظات مؤثرة أبكت الآنسة رجوة خلال كلمة الملكة رانيا.

وتخلل الحفل الذي حضره العديد من الأميرات، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، رسم بالحناء وزفة العروس وأغانٍ وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

رجوة آل سيف

الآنسة رجوة آل سيف، تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية وعقب ذلك أكملت دراستها الجامعية في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، رجوة هي من مواليد أبريل 1994 وولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الكشف عن تفاصيل حفل الزفاف الملكي، حيث سيقام في قصر زهران، ومنحت الحكومة الأردنية الجميع إجازة رسمية في هذا اليوم سواء للقطاع العام أو الخاص، بجانب حضور عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم.

فستان حناء من التراث السعودي

وفي سياق متصل، أوضحت مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصيرفي، أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.

وأضافت المصممة أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء، وهو جزء من شخصية رجوة، على حد تعبيرها.