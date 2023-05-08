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مؤكدًا عدم ظهور تاليسكا بالمستوى المتوقع

دينكو: اللعب بجوار كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
دينكو: اللعب بجوار كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، سبب تراجع نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا.

كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغطًا

وتحدث دينكو بعد مباراة النصر والخليج، قائلًا: “تاليسكا لم يعطي المتوقع منه في خلال أكثر من مباراة، ولكن لأسباب أخرى انخفض مستواه؛ ما تسبب في إهداره لعدد من الفرص”.

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تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وواصل المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “اللعب بجوار كريستيانو رونالدو لا يسبب ضغط، رأينا أداء عبدالرحمن غريب مع النجم البرتغالي”.

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وتابع دينكو: “تاليسكا متفاهم مع كريستيانو رونالدو في التدريبات ولكن في المباريات الأداء منخفض، وقد يكون الضغط على النجم البرازيلي بسبب عدم تسجيله الأهداف”.

النصر ضد الخليج
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

تعادل النصر والخليج

ولعب النصر والخليج، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى 24 نقطة في المركز الـ14.

النصر ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @SPL

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