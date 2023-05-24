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النظر في الدعاوى وتصحيح الأخطاء أبرزها

ديوان المظالم: 144 ألف طلب قضائي مقدم عبر منصة معين

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
ديوان المظالم: 144 ألف طلب قضائي مقدم عبر منصة معين
المواطن - واس

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أعلن ديوان المظالم، اليوم، عن عدد الطلبات المقدمة عبر خدمة تقديم الطلبات القضائية بمنصة معين الرقمية بلغ 144,316 طلبًا منذ إطلاق الخدمة قبل أقل من عامين من الآن.

الطلبات القضائية

وأفاد أن الخدمة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب من الطلبات القضائية خلال عملية التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم الإدارية وفي مختلف مراحل التقاضي بها وبشكل رقمي متكامل وفقًا للإجراءات النظامية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم.

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وأبان الديوان أن الطلبات المقدمة من خلال الخدمة تتنوع ما بين طلبات إعادة النظر في الدعاوى، وتصحيح الأخطاء المادية، وتفسير الأحكام، والطلبات العاجلة، وطلبات الاعتراض، والطلبات العارضة، إذ يوفر ديوان المظالم الخدمة عبر منصته الرسمية؛ تسهيلًا لإجراءات التقاضي وفي جميع خطواته ومراحله وسعيًا من القائمين عليه لإنجاز وتجويد الأعمال.

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