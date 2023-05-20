ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال

أعلن نادي التعاون، اليوم السبت، عن دعم عدد من الأعضاء الذهبيين للجماهير، من أجل الحضور وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الذهبيون يدعمون المدرج

وأوضح التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي، عبدالعزيز الحميد لدعم مالي قدره 50 ألف ريال، من أجل تجهيز مدرج التعاون في مباراتي الطائي والباطن.

وتوالى الدعم من الأعضاء الذهبيين بعد ذلك، حيث قدم سليمان العُمري وبدر الغنام دعمًا ماليًا قدره 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما دعم حميد الحميد واللواء خالد العوده دعمًا يُقدر بـ5 آلاف ريال لكل منهما.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت عن نقل مباراتي التعاون ضد الطائي والباطن في دوري روشن من ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة إلى ملعب سكري القصيم.

التعاون بدوري روشن

ويتبقى 3 مباريات لسكري القصيم ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الطائي والباطن، فيما يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة، والتعادل 7 مرات والخسارة مثلهم، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.