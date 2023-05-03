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رؤساء دول ممنوعون من حضور تتويج الملك تشارلز

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
رؤساء دول ممنوعون من حضور تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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كشف مصدر بريطاني، لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز، والذي ينتظره الكثير من العالم يوم السبت المقبل.

روسيا في المقدمة

وقال المصدر بريطاني إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

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ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.

حفل التتويج

في المقابل، تم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلاً من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.

وسيتوج تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، السبت المقبل، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزينا برموز دينية وتاريخية.

احتفالية عسكرية غير مسبوقة

ويشارك حوالي 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة، من طراز “سبيفاير”، التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وطائرات مقاتلة حديثة.

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