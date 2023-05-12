رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

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نفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساء اليوم الجمعة، صحة الأخبار المتداولة من إشاعات تتعلق بالهيئة.
وأكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الرئاسة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
ونشرت مشهورة على سناب شات معلومات مغلوطة بخصوص الهيئة، حيث ادعت أنه يتم إرغام من يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة عامين، بالإضافة إلى نشرها معلومات مغلوطة وإساءات لجهات حكومية وللمجتمع.