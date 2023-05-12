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الرئاسة تقوم باختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة

رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا
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المواطن - فريق التحرير

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نفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساء اليوم الجمعة، صحة الأخبار المتداولة من إشاعات تتعلق بالهيئة.

وأكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الرئاسة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

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ونشرت مشهورة على سناب شات معلومات مغلوطة بخصوص الهيئة، حيث ادعت أنه يتم إرغام من يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة عامين، بالإضافة إلى نشرها معلومات مغلوطة وإساءات لجهات حكومية وللمجتمع.

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