رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ليس لديها مقاتلات “إف- 16” لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.

طائرات إف- 16

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “لا تمتلك إيطاليا طائرات إف- 16، وبالتالي لن نتمكن من المشاركة في هذا المشروع”، في إشارة إلى تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا.

وأضافت: “ما يجب مراعاته، وينبغي القيام به مع الحلفاء، هو التدريب المحتمل للطيارين الأوكرانيين”.

تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16

وقال الكرملين، في البيان الصادر عنه اليوم السبت، “إن مساعي تزويد أوكرانيا بطائرات إف ـ 16 تعكس سعي الغرب للمضي في طريق تصعيدي يحمل مخاطر كبيرة عليه”.

وكشفت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات “إف-16” الأمريكية الصنع، في وقت يجتمع مع الحلفاء خلال قمة مجموعة السبع لبحث كيفية تعزيز دعم كييف في مواجهة روسيا.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي وافق على التدريب الذي من المرجح أن يتم إجراؤه في أوروبا خلال الأشهر المقبلة.