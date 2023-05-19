ChatGPT يتوسع رسميًا إلى الهواتف الذكية أرقام مميزة لـ كاكو في دوري روشن رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة الداخلية لـ المواطنين: كونوا بالمرصاد لمهربي المخدرات السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي ولي العهد للمشاركين في قمة جدة: أشقاؤكم في المملكة يكرسون جهودهم لدعم القضايا العربية ولي العهد: نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها الجزائر تثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية ولي العهد: لن نسمح بتحول منطقتنا إلى ساحة للصراعات ولي العهد يتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر
وأكد زيلينسكي خلال حضوره القمة العربية بجدة أن بلاده لن تخضع أبدًا للمطامع الروسية، لافتًا إلى أن الشعب الأوكراني لم يختر الحرب أبدًا ولم ينخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.
ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي على دعمهم لبلاده، مستطردًا “نعمل من أجل إطلاق سراح أسرانا ونشيد بأي جهود للوساطة في تحقيق ذلك”.
فيديو | الرئيس الأوكراني يشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافته في #قمة_جدة #الإخبارية pic.twitter.com/F46UuV2g4xقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023
وأشار إلى أن أوكرانيا مجبرة على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه، لافتًا ” نعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا”.
فيديو | الرئيس الأوكراني: مئات الآلاف من الأطفال يعانون في أوكرانيا بسبب الحرب #قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/nhgumsczf7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023
من جانبه، جدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم.