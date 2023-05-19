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ثمن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى

رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
رئيس أوكرانيا يوجه الشكر لولي العهد لاستضافته بقمة جدة
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافته في القمة العربية بجدة، مثمنًا الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وأكد زيلينسكي خلال حضوره القمة العربية بجدة أن بلاده لن تخضع أبدًا للمطامع الروسية، لافتًا إلى أن الشعب الأوكراني لم يختر الحرب أبدًا ولم ينخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.

شكر السعودية

ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي على دعمهم لبلاده، مستطردًا “نعمل من أجل إطلاق سراح أسرانا ونشيد بأي جهود للوساطة في تحقيق ذلك”.

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وأشار إلى أن أوكرانيا مجبرة على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه، لافتًا ” نعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا”.

 

حل أزمة أوكرانيا

من جانبه، جدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم.

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