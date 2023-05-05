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رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو المرشح المفضل لديهم.

أنشيلوتي المرشح الأبرز للبرازيل

وقال رودريجيز، خلال تصريحاته لشبكة “بي إن سبورت”: “لا أقول إن مدرب ريال مدريد لديه عرض منا، لكننا نتحقق مما إذا كان يريد الحضور”.

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وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي: “لدينا خطة أساسية، وسأقولها لأول مرة بصراحة، لا فائدة من إخفاء ذلك، أنشيلوتي هو المفضل لدينا”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadrid

وأكدت تقارير أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد تواصل مؤخرًا مع وكلاء أنشيلوتي، ولكن من غير المرجح أن يكون هناك محادثات رسمية حتى نهاية الموسم الحالي، لتركيز المدرب الإيطالي على عمله مع ريال مدريد.

وسبق أن أكد المدرب الإيطالي في أكثر من مناسبة، أنه يريد الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية عقده في صيف عام 2024، إلا أن هناك تقارير تشير لاحتمالية رحيله لتذبذب النتائج هذا الموسم.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

إقالة تيتي بعد المونديال

وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، وتم تعيين رامون مينزيس مدربًا مؤقتًا في فبراير.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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