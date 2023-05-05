250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات خسوف شبه الظل القمري الليلة في سماء المملكة اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي 3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017 الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف شروط التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو المرشح المفضل لديهم.
وقال رودريجيز، خلال تصريحاته لشبكة “بي إن سبورت”: “لا أقول إن مدرب ريال مدريد لديه عرض منا، لكننا نتحقق مما إذا كان يريد الحضور”.
وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي: “لدينا خطة أساسية، وسأقولها لأول مرة بصراحة، لا فائدة من إخفاء ذلك، أنشيلوتي هو المفضل لدينا”.
وأكدت تقارير أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد تواصل مؤخرًا مع وكلاء أنشيلوتي، ولكن من غير المرجح أن يكون هناك محادثات رسمية حتى نهاية الموسم الحالي، لتركيز المدرب الإيطالي على عمله مع ريال مدريد.
وسبق أن أكد المدرب الإيطالي في أكثر من مناسبة، أنه يريد الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية عقده في صيف عام 2024، إلا أن هناك تقارير تشير لاحتمالية رحيله لتذبذب النتائج هذا الموسم.
وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، وتم تعيين رامون مينزيس مدربًا مؤقتًا في فبراير.