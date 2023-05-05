رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب

أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو المرشح المفضل لديهم.

أنشيلوتي المرشح الأبرز للبرازيل

وقال رودريجيز، خلال تصريحاته لشبكة “بي إن سبورت”: “لا أقول إن مدرب ريال مدريد لديه عرض منا، لكننا نتحقق مما إذا كان يريد الحضور”.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي: “لدينا خطة أساسية، وسأقولها لأول مرة بصراحة، لا فائدة من إخفاء ذلك، أنشيلوتي هو المفضل لدينا”.

وأكدت تقارير أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد تواصل مؤخرًا مع وكلاء أنشيلوتي، ولكن من غير المرجح أن يكون هناك محادثات رسمية حتى نهاية الموسم الحالي، لتركيز المدرب الإيطالي على عمله مع ريال مدريد.

وسبق أن أكد المدرب الإيطالي في أكثر من مناسبة، أنه يريد الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حتى نهاية عقده في صيف عام 2024، إلا أن هناك تقارير تشير لاحتمالية رحيله لتذبذب النتائج هذا الموسم.

إقالة تيتي بعد المونديال

وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، وتم تعيين رامون مينزيس مدربًا مؤقتًا في فبراير.