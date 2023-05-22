رئيس الريال يدعم فينيسيوس جونيور

حرص رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه للعنصرية.

دعم فينيسيوس جونيور

وتعرض فينيسيوس جونيور، لهتافات عنصرية خلال مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بخسارة المرينغي بهدف دون رد.

وكان مشجعو فالنسيا، قد وصفوا فينيسيوس بـ”القرد” في معقل الخفافيش ملعب “ميستايا”، فيما رد المهاجم البرازيلي بالإشارة لأصحاب الهتافات العنصرية لحكم المباراة.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لاجتماع فينيسيوس جونيور مع فلورنتينو بيريز، لدعم اللاعب ومساندته بعد واقعة الأمس.

وعلق حساب ريال مدريد على الفيديو: “اجتمع رئيس ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور ليظهر له دعمه ومودته، ويطلعه على كل الخطوات التي ستتخذ للدفاع عنه، والتأكيد أن النادي سيتخذ أقصى الإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية”.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

ريال مدريد بالدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، فيما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.