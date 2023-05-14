رئيس الطائي يثير الجدل: بنغير بوصلة الدوري مثل كل موسم

أثار تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، الجدل وذلك قبل مواجهة نادي النصر مساء بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الضبعان في إحدى المساحات عبر موقع”تويتر”: “سبق لنا وأن حركنا بوصلة الدوري منذ قديم الزمان، بنغير بوصلة الدوري بكل موسم”.

صيد ثمين لـ النصر

وتابع: “نادي النصر عنده صيد ثمين اسمه كريستيانو رونالدو، راح نجعل جمهور النصر يدفع ثمن التذكرة ويكون عالي طالما عندهم رونالدو”.

وسوف تقام مباراة النصر والطائي بعد غدٍ في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حيث يسعى النصر للفوز على فارس الشمال للاقتراب من نادي الاتحاد المتصدر.

ترتيب الطائي

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 32 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.