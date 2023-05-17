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عقب اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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انتهت مفاوضات الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بشأن سقف الديون الأمريكية، الأربعاء، بعد أقل من ساعة من بدئها.

إمكانية التوصل لاتفاق

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي: إن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد غير المسبوق أمر ممكن بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أقر بأن الجانبين لا يزالان متباعدين.

وتحدث مكارثي بعد اجتماعه مع بايدن وقادة آخرين في الكونجرس بنبرة متفائلة وغير متوقعة إذ قال: “من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع”.

نجنب الكارثة

وأضاف رئيس النواب الأمريكي، أن بايدن يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون بحلول الأول من يونيو/ حزيران لتجنب خطر حدوث كارثة اقتصادية.

وقال مكارثي للصحفيين: “أمامنا الكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة”، مشيرًا إلى أن الجلسة التي استغرقت أقل من ساعة مهدت الطريق لمحادثات مقبلة.

اجتماع مع بايدن

واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال مكارثي للصحفيين: “يمكننا رفع سقف الديون إذا وضعنا حدًّا لما سننفقه في المستقبل”.

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