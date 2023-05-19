تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل رئيس الوزراء العراقي يصل جدة الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية مكة المكرمة وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات تطلعات مواطني دول عربية من قمة جدة لحل أزماتهم قمة جدة .. توافق عربي وأجواء إيجابية غير مسبوقة عواصف وأمطار على عسير حتى المساء
وصل إلى جدة اليوم، دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العراقية، عبدالعزيز بن خالد الشمري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
فيديو | وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/yG0Ir5uOJx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023