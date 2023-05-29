رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، جان بيير رافاران، أنه يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وفرنسا، وتمكين الشركات الفرنسية من الفرص بالسوق السعودي.
واستضاف اتحاد الغرف السعودية، وفدًا من 100 شركة فرنسية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيير رافاران، بحضور سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ.
وعُقد لقاء مشترك مع أصحاب الأعمال السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي واستعرض اللقاء استراتيجية مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، وجهوده المختلفة بما في ذلك زيادة عضويته إلى 150 من الجانبين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال عام 2022 محققًا نموًّا 41% مدعومًا بزيادة الصادرات السعودية لفرنسا بنسبة 80%.