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بعد التتويج بـ الدوري الألماني

رئيس بايرن ميونخ: لا نفكر في إقالة توماس توخيل

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
رئيس بايرن ميونخ: لا نفكر في إقالة توماس توخيل
المواطن - فريق التحرير

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أوضح هربريت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، أن النادي لن يقيل المدرب الألماني توماس توخيل وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الألماني أمس السبت.

مصير توماس توخيل

وقال هاينر في المؤتمر الصحفي اليوم: ” لن نقيل توخيل فهو واحد من أفضل المدربين بالعالم، وليس من المبرر ألا يكون مدربًا لفريقنا”.

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وكانت تقارير صحفية ذكرت أن توخيل قد تتم إقالته وذلك بعد إقالة كل من أوليفر كان وحسن صالحميدزيتش من منصبهما.

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وتمت إقالة أوليفر كان من منصبه كمدير تنفيذي للنادي بجانب إقالة صالحميدزيتش من منصبه كمدير رياضي.

خليفة أوليفر كان

وقررت إدارة البايرن، تعيين يان كريستيان دريسن كمدير تنفيذي جديد للنادي، حيث سبق له العمل كنائب لرئيس النادي في الـ10 سنوات الأخيرة.

وعلق دريسن بعد توليه المنصب جديدًا قائلًا: “أريد بداية أن أشكر كل إدارة بايرن ميونخ على ثقتهم في شخصي لتولي هذا المنصب، وأنا متطلع للمهمة الجديدة مع الفريق”.

وفاز البايرن بلقب الدوري الألماني موسم 2022/2023، للسنة الـ11 على التوالي بعد الفوز على فريق كولن حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق كولن في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة الـ80.

وعند حلول الدقيقة الـ90، نجح اللاعب جمال موسيالا في إحراز الهدف الثاني للبايرن ليُهدي الفوز واللقب للفريق البافاري.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 71 نقطة في صدارة الدوري الألماني ومتوجًا باللقب رقم 32 في تاريخه وللموسم الـ11 على التوالي، بينما تجمد رصيد فريق كولن عند 42 نقطة في المركز الـ11.

ونجح المدرب الألماني توماس توخيل في تحقيق أول بطولة له مع بايرن ميونخ، بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لمواطنه نايجل ناجلسمان.

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