رئيس برشلونة يفاجئ جماهيره

فجر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة جيدة لجماهير النادي الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحدث لابورتا قائلًا في تصريحات صحفية: “ملعب الكامب نو سيتم تجديده وسيكون مغطى بالكامل باستثناء أرض الملعب، جماهير النادي لن تتأثر بالمطر وسيكون لدينا فريق جيد مع بيدري وبالدي وجافي”.

وأضاف لابورتا: “ملعب الكامب نو هو المكان المفضل لي منذ الصغر، وبالنسبة لي ليونيل ميسي هو الأفضل لأنه خليط بين مارادونا وكرويف”.

كوندي يحسم مصيره مع برشلونة

وفي سياق آخر، يبدو أن اللاعب الفرنسي جول كوندي حسم مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير: إن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 سنة، طلب الرحيل عن صفوف البارشا بسبب رغبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في الاعتماد عليه كظهير أيمن وليس كقلب دفاع.

ورد اللاعب الفرنسي على تلك التقارير قائلًا: “لأكون واضحًا لم أطلب الرحيل ولن أذهب إلى أي مكان”.