رئيس جيبوتي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية بجدة

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وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجيبوتية، فيصل بن سلطان القباني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.
فيديو | وصول الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/mciDc6FR7O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023