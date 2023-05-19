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رئيس جيبوتي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية بجدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
رئيس جيبوتي يصل جدة للمشاركة في القمة العربية بجدة
المواطن - واس

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وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

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وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجيبوتية، فيصل بن سلطان القباني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

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