رئيس فاغنر لـ زيلينسكي: الهجوم المضاد بدأ بالفعل

شكك قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوزين في تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشان تأخير انطلاق الهجوم المُضاد لطرد القوات الروسية من الشرق الأوكراني.

وقال بريغوزين في تصريحات جديدة له اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع “تليغرام” إن الوحدات الأوكرانية بدأت بالفعل هجومها المضاد، لاسيما في محيط باخموت وأطرافها، ورأى أن زيلينسكي “يخادع” بقوله إن الهجوم لم يبدأ بعد.

هجوم مضاد

يشار إلى إنه بالأمس، أعلن مسؤول عسكري أوكراني كبير أن قواته نفذت هجمات مضادة في باخموت، حيث يتركز القتال شرقي أوكرانيا، وأجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن.

يشار إلى أن تصريحات يفغيني أتت بعد أن أوضح الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم أن الهجوم المضاد لن يبدأ قريباً، لافتاً إلى أن جيشه ما زال بحاجة إلى الوقت للتحضير .