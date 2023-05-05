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بسبب عدم إرسال المزيد من الذخيرة

رئيس فاغنر يوجه رسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
رئيس فاغنر يوجه رسالة نارية لوزير الدفاع الروسي
المواطن - فريق التحرير

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هدّد رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم الجمعة، بسحب مقاتليه اعتباراً من 10 مايو من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه: كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة)، لذلك، اعتباراً من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت.

خسائر غير مبررة

وقال بريغوجين: يعاني رجالي من دون ذخيرة خسائر لا داعي ولا مبرّر لها، نحن ننتظر صدور أمر بمغادرة باخموت، سنظل حتى التاسع من مايو، بعد ذلك، سنذهب إلى المعسكرات الخلفية.

ويأتي هذا الإنذار بعد أسابيع من التوترات المتزايدة بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي.

ويتّهم بريغوجين بانتظام هيئة الأركان العامة بعدم إرسال ما يكفي من الذخائر إلى عناصره الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية في معركة باخموت، وذلك بقصد حرمانهم من تحقيق نصر يعجز عنه الجيش النظامي.

وفي مقطع فيديو آخر شديد الخطورة نُشر ليل الخميس-الجمعة، حمّل بريغوجين كلاً من وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف تحديداً المسؤولية عن الخسائر التي تكبّدتها فاغنر.

رئيس فاغنر يوجه كلمات نابية ورسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

وظهر بريغوجين في مقطع الفيديو وهو يتجوّل بين عشرات الجثث التي أكّد أنّها لمقاتلين في فاغنر سقطوا أثناء المعارك، وقال: لقد ماتوا حتى تتمكّنا من أن تسمنا خلف مكتبيكما.

وبحسب قناة العربية، أضاف بصوت عال: شويغو! غيراسيموف! أين قذائفي اللعينة؟!”، قبل أن يوجه ألفاظًا نابية واحدة تلو الأخرى لوزير الدفاع ورئيس الأركان.

وتكبّدت فاغنر خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة في محاولتها للسيطرة على باخموت.

الكرملين ينفي وجود توترات

واحتلّت المجموعة شبه العسكرية القسم الأكبر من المدينة، لكنّها عاجزة عن الاستيلاء على آخر المواقع الأوكرانية، وكان الكرملين نفى وجود أيّ توتّر في صفوف القوات الروسية، لكنّ تصريحات بريغوجين تثبت العكس.

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